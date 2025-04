Ten pendrive dziś kosztuje tylko 25,90 zł, a zmieścisz na nim najważniejsze pliki i szybko je przerzucisz

Może on stanowić kopię zapasowych naszych najważniejszych plików, lub po prostu być magazynem muzyki podłączanym przez USB do radia w naszym aucie . Ewentualnie tanim sposobem na przerzucanie dokumentów do punktu Xero bez ryzykowania podłączenia droższej pamięci zewnętrznej do istnego siedliska wirusów, jakim są komputery w nich używane. Dziś natomiast możecie kupić SanDisk Ultra Flair za jedyne 25,90 zł .

SanDisk Ultra Flair

Jest to pendrive z interfejsem USB 3.2 Gen. 1, który korzysta ze złącza USB-A. Oferuje on 64 GB pamięci flash, oraz prędkość odczytu do 150 MB/s. Jeśli chodzi o zapis, to producent nie chwali się osiągami swojej pamięci. Jednak wedle niezależnych testów te dochodzą do okolic 60 MB/s. Dodatkowo oprogramowanie SanDisk SecureAccess zapewnia 128-bitowe szyfrowanie. Tym samym możemy zabezpieczyć nasze pliki bezpiecznym hasłem. A wszystko to za jedyne 25,90 zł.