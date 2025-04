Ten monitor to bestia dla najbardziej wymagających. 144 Hz i rozdzielczość 4K to dopiero początek

Samsung Odyssey G7

Monitor ten oferuje matrycę wykonaną w technologii Fast IPS. Jest to bardzo szybki ekran LCD, którego czas reakcji to zaledwie 1 ms. Dodatkowo jego kąty widzenia wynoszą aż 178 stopni. Dzięki temu patrzenie na ten monitor jest przyjemne nawet jeśli nie stoi bezpośrednio naprzeciwko nas. Dodatkowo może on się pochwalić pokryciem sRGB na poziomie 99%. Nie potrzebuje także komputera do grania. A to dlatego, że pozwala on na granie w chmurze Microsoftu i Nvidii przez swój własny system operacyjny. Tym samym sprawdzi się także u osób, które z jakiegoś powodu nie mają komputera. A wszystko to za jedyne 1499 złotych.