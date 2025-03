Ten mały gadżet zamieni Twojego smartfona w mocną latarkę

Bardzo słabej latarki, która rozświetlić może co najwyżej niezbyt duże pomieszczenie i nie nadaje się zbytnio do oświetlania drogi , kiedy jesteśmy na zewnątrz. Wynika to z prostego faktu: podstawową funkcją takiej diody jest emisja miękkiego, rozproszonego światła, które ma doświetlić fotografię kiedy jest zbyt ciemno , a nie oświetlać drogę w ciemnościach. Na szczęście istnieje prosty gadżet, który rozwiązuje ten problem, a kosztuje jedynie 3,91 zł .

Miniaturowa latarka

Zasada działania tego gadżetu jest dziecinnie prosta: należy podłączyć ją do złącza USB-C w naszym smartfonie, a latarka zaczyna świecić. Jest to mocny, jak na wymiary tego urządzenia, skupiony strumień światła o jasności aż 280 lumenów. Sam gadżet jest natomiast niewielki i co najważniejsze: nie wymaga o tym, żeby pamiętać o naładowaniu jego baterii. Jest to więc idealne urządzenie, aby je kupić, wrzucić do plecaka i o nim zapomnieć do czasu, aż nie okaże się nam potrzebne. A kosztuje jedynie 3,91 zł.