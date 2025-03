Ten mały, ale pojemny powerbank jest w świetnej promocji. To idealny kompan dnia

Najlepszym tego przykładem jest urządzenie o raczej trudnej do zapamiętania, czy wymówienia jednym tchem nazwie SBS 10000mAh 20W Power Delivery TEBB10000HDPD20K . Gdybym był złośliwy, to stwierdziłbym, że jest ona dłuższa, od samego powerbanku. Ten ma bowiem wymiary 70 × 62 × 25 mm . Mimo to oferuje on przyzwoitą pojemność na poziomie 10 000 mAh .

Miniaturowy i mocny powerbank

Małe rozmiary i przyzwoita pojemność? To pewnie moc wyjściowa jest nędzna. Otóż nie w tym wypadku. Powerbank ten wspiera szybkie ładowanie PD do 22,5 W. Tu jednak stała się rzecz, której zwyczajnie nie rozumiem: otóż z dwóch dostępnych portów, czyli USB-A i USB-C, to właśnie ten pierwszy jest szybszy i oferuje 22,5 W mocy. Natomiast korzystając z USB-C, nie tracimy zbyt wiele, ponieważ wspiera on ładowanie do 20 W. Nie jest to jednak wada, a dziwactwo sprzętu. A to wszystko może być Wasze w promocyjnej cenie za jedyne 99,99 złotych.