Ten laptop to Chromebook z wyższej półki, ale w tej promocji kupisz go w cenie budżetowca

Jednak od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się laptopy, które można określić mianem Chromebooków premium. Oferują one naprawdę mocne procesory, czy szybką pamięć. Dzięki temu są jeszcze szybsze, oraz lepiej radzą sobie z zaawansowanymi aplikacjami Linuxowymi, czy nawet uruchamiają niektóre gry ze Steam. Co za tym idzie, są one także zauważalnie droższe. Czy ma to sens? Nie mi to oceniać. Najważniejsze jest jednak to, że jeden z tych drogich Chromebooków możecie dziś kupić w cenie typowej dla tanich, budżetowych jednostek, czyli za 1399 złotych.