Ten laptop kosztuje tylko 849 złotych, a gwarantuje długą i cichą pracę

Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868

Jest to cicha i chłodna konstrukcja. Wszystko dlatego, że producent postawił w przypadku tego Chromebooka na układ ARM . A dokładniej na MediaTek Kompanio 520 , czyli procesor zaprojektowany właśnie z myślą o Chrome OS . Dzięki temu pozwala on na naprawdę przyjemną pracę. Jako że sam również korzystałem z Chromebooka z układem ARM, chociaż ze znacznie słabszym Kompanio 500, to mogę z pierwszej ręki powiedzieć, że Gimp dla Linuxa ARM jak najbardziej na nim działa.

Sam układ to jednak nie wszystko. Otóż wspiera go 8 GB RAM. Na pamięć użytkownika przeznaczono 128 GB SSD NVMe. To kolejny duży plus, ponieważ standardem w tanich Chromebookach jest eMMC. Warto także wspomnieć, że jest to konstrukcja z 14-calowym, matowym panelem o rozdzielczości Full HD. Na pochwałę zasługuje natomiast waga urządzenia. Ta wynosi 1,3 kg. To mniej, niż butelka wody. A wszystko to za skromne 849 zł.