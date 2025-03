Ten Chromebook to prawdziwy kozak. Uruchomisz na nim nawet Steam

Dobrym przykładem, chociaż trochę naciąganym, jest Acer Chromebook Plus 514. Czemu dobrym? Ponieważ kosztuje 1499 złotych. Czemu naciąganym? Ponieważ to efekt promocji, w której jego cena została obniżona o 200 złotych. Na pewno jest to okazja, obok której trudno przejść obojętnie w sytuacji, kiedy szukamy taniego, ale porządnego laptopa.

Acer Chromebook Plus 514

Chromebook ten oferuje 14-calowy, matowy ekran o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, który został wykonany w technologii IPS. Już samo to go wyróżnia w porównaniu do tańszych modeli. Jednak im dalej w las, tym lepiej. Otóż jego sercem jest AMD Ryzen 5 7520C. Jest to układ Czerwonych stworzony z myślą o Chrome OS. Wspiera go 8 GB RAM LPDDR5x i… tym samym już laptop ten zyskuje oficjalne wsparcie dla Steam.