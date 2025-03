Ten 75-calowy telewizor 4K Samsunga kupisz dziś za jedyne 2999 złotych

Niektórzy mogą wychodzić z założenia, że im większy telewizor, tym lepiej. To jednak nie do końca prawda. Wszystko bowiem rozbija się o to, jak daleko znajduje się ekran od naszych oczu. Najważniejsze jest to, żeby cały obraz był widoczny w tej strefie naszego oka, w której widzimy wszystko dokładnie. Dlatego też w przypadku 75-calowego telewizora należy siedzieć przynajmniej te 1,5 metra . Bliższa odległość jest już niekomfortowa.

Samsung UE75DU8002K

Właśnie taką przekątną ma telewizor Samsung UE75DU8002K. Jest to jednostka o rozdzielczości obrazu 4K, której głównym wyróżnikiem jest skupienie się na jak najlepszym stosunku rozmiaru do ceny przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Z tego też powodu zastosowano w nim panel LCD wysokiej jakości, który jednak nieco odstaje od paneli QLED tego samego producenta. Samsung jednak zastosował w nim pewną sztuczkę, która znacznie poprawia jakość obrazu. Chodzi tu o procesor Crystal 4K, który sprawia, że treści o niższej rozdzielczości mają ją podbijaną do 4K. Nie zabrakło tu także systemu operacyjnego Tizen, który daje dostęp między innymi do najpopularniejszych serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 2999 zł.