Ten 65-calowy telewizor QLED kupisz dziś za 1999 złotych

Jeśli ktoś korzysta z telewizora, to podstawą jest dobry i duży ekran. Z naciskiem na właśnie taką kolejność. W tym przypadku możemy zaliczyć obydwa te punkty. Hisense 65E7KQ 65" , który jest objęty promocją to bez wątpienia tani telewizor, jednak trudno go nazwać modelem budżetowym. I to mimo faktu, że 1999 złotych jak na 65-calowy panel to niewiele.

Hisense 65E7KQ 65"

Mamy tu do czynienia z 65-calowym panelem QLED. Tym samym możemy liczyć na naprawdę świetne pokrycie palety barw. Znacznie lepsze, niż w standardowych panelach LCD. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to nie do pominięcia jest także wsparcie dla HDR10+. Panel wykorzystuje natomiast rozdzielczość 4K, co na szczęście jest standardem przy tak dużych matrycach, chociaż zdarzają się niechlubne wyjątki od tej reguły. Jeśli zaś chodzi o dźwięk, to wspierane są technologie Dolby Atmos i DTS Virtual:X Sound. Nie zabrakło także funkcji Smart TV. Mamy więc pełny dostęp do YouTube, oraz najpopularniejszych serwisów VOD. A wszystko to w atrakcyjnej cenie 1999 złotych.