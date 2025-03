Ten 27-calowy monitor nadaje się i dla gracza i do biura i nie kosztuje fortuny. A dziś jest do zgarnięcia w promocji

Porządny monitor dla każdego, kto pracuje z komputerem to podstawa. W końcu to w niego wpatrujemy się przez cały czas korzystania z naszej jednostki. Na całe szczęście dziś można znaleźć naprawdę fajne ekrany za niezwykle atrakcyjną cenę . A jeśli do tego trafi się jeszcze promocja, to cena 429 złotych za porządny ekran jest jak najbardziej realna.

Acer Vero RS272bpamix

Właśnie tak wygląda sytuacja w przypadku Acer Vero RS272bpamix. Monitor ten to 27-calowa jednostka o rozdzielczości Full HD. Jego matryca została wykonana w technologii IPS i pracuje z częstotliwością 100 Hz. Nie zawodzi także jej czas reakcji, który wynosi zaledwie 1 ms. Monitor ten wspiera AMD FreeSync, dzięki czemu jego częstotliwość jest zgodna z częstotliwością sygnału który do niego trafia, co jest dość przyjazne dla wzroku. Dodatkowo zastosowano w nim technologie ograniczające migotanie i filtr światła niebieskiego. Wszystko to sprawia, że nawet długie godziny przed nim spędzone nie męczą naszych oczu. Miłym dodatkiem są natomiast wbudowane głośniki, które mogą z powodzeniem odpowiadać za podstawową emisję dźwięku z komputera. A wszystko to za jedyne 429 złotych.