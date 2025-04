Ten 27-calowy monitor dla graczy kupisz w ostrej promocji. Liczba sztuk jest mocno ograniczona

O ile to nasz komputer generuje niesamowity obraz, to jednak warto postawić także na coś, co potrafi go należycie zaprezentować. Monitory dla graczy to urządzenia, które są w stanie nadążyć za kartami graficznymi i pokazywać nam rozgrywkę w sposób odpowiednio estetyczny i szybki . Taki jest właśnie LG UltraGear 27GS75Q-B , którego możecie dziś kupić za jedyne 699 złotych . Pamiętajcie jednak, że liczba sztuk jest mocno ograniczona.

LG UltraGear 27GS75Q-B

Jest to 27-calowy monitor IPS z matową powłoką i o rozdzielczości 1440p. Mowa więc o naprawdę dobrej rozdzielczości do gier. Na jego szybkość również nie można narzekać. Czas reakcji matrycy to zaledwie 1 ms. Jeśli zaś chodzi o liczbę klatek na sekundę, to ta może wynosić nawet 200, a to wszystko dzięki matrycy 200 Hz. Oczywiście to tylko wartość szczytowa. Dzięki wsparciu dla FreeSync oraz NVIDIA G-SYNC odświeżanie dostosuje się do liczby FPS poniżej tej wartości. Jeśli zaś chodzi o wyświetlane kolory, to mamy tu 99% pokrycia sRGB. A wszystko to za jedyne 699 zł.