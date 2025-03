Temu telewizorowi niestraszny nawet najjaśniejszy salon, a gracze go wręcz pokochają

Ekrany nie lubią zbyt jasnych pomieszczeń, ponieważ same są źródłami światła i inne je tłamsi. Tu jednak mówimy o telewizorze, którego podświetlenie osiąga nawet 1500 nitów . Dodatkowo oferuje on odświeżanie na poziomie 144 Hz , co sprawia, że staje się on niezwykle atrakcyjnym produktem dla graczy. Mowa tu o HISENSE 65U7NQ , którego możecie kupić w promocyjnej cenie za 4699 złotych .

HISENSE 65U7NQ

Telewizor ten oferuje 65-calową matrycę QLED o rozdzielczości 4K i wyżej wspomnianej częstotliwości 144 Hz. Jednak tym, co świadczy o jego sukcesie, jest podświetlenie. Mowa tu o strefowym systemie miniLED Pro, który w zależności od wymagań potrafi być bardzo jasny, jak i niezwykle ciemny tam, gdzie to konieczne. Tym samym kontrast obrazu jest znacznie wyższy, niż w klasycznie podświetlanych panelach LCD. Mamy więc niesamowite kolory w parze ze świetnym kontrastem. A wszystko to zwieńcza procesor AI, który podbija rozdzielczość nagrań do 4K. A wszystko to za jedyne 4699 złotych.