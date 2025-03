Tego taniego, gamingowego laptopa z możliwością rozbudowy kupisz dziś za 2699 złotych

Mowa tu o zestawie, którego podzespoły nie są najnowsze. To jednak duży plus, ponieważ pozwoliło to na ograniczenie ceny komputera do 2699 złotych przy zachowaniu wysokiej wydajności. I może nie wszystko ruszy tu na ultra, ale wciąż będzie można się cieszyć wysokimi ustawieniami w niemal wszystkich grach.