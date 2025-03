Tego świetnego laptopa do gier kupisz dziś aż 1250 złotych taniej

Czemu na szczęście? Ponieważ możemy kupić tego laptopa w świetnej promocji, która obniża jego cenę o aż 1250 złotych . Tym samym możliwości, które on oferuje, mogą być nasze za znacznie mniej. Można wręcz powiedzieć, że za zaoszczędzone pieniądze spokojnie moglibyśmy kupić porządnego Chromebooka.

Acer Nitro 5 AN515-58-720R

Oczywiście nikomu nie sugeruję zakupu laptopa do gier wraz z Chromebookiem, chociaż dla osób, które są często w ruchu i potrzebują lekkiego i małego laptopa, ale też lubią sobie pograć, taki duet mógłby się sprawdzić . To miało jednak tylko zobrazować, jak wiele oszczędzimy. A teraz skupmy się na tym, jak wiele zyskujemy.

Na pierwszym planie jest oczywiście 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Jest to matowa matryca, więc światło słoneczne nie jest jej straszne. Dodatkowo może ona wyświetlać do nawet 144 klatek na sekundę. Sercem urządzenia jest natomiast procesor Intel Core i7 12gen 12650H, którego wspiera 16 GB (2 × 8 GB) RAM DDR5 4800 MHz. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB NVMe. Oczywiście najważniejszym elementem każdego gamingowego laptopa jest jego układ graficzny. Tu znajdziemy RTX 4050 z 6 GB vRAM. A wszystko to w cenie niższej aż o 1250 złotych.