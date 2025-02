Tego smartfona z pełnym Androidem kupisz za mniej, niż 300 zł

Czy poniżej 300 złotych można kupić dobrego smartfona? Oczywiście, że tak. Warunkiem jest jednak sięgnięcie po urządzenie z Androidem Go. Takie rozwiązanie jednak nie musi wszystkim odpowiadać ze względu na dość mocno okrojone aplikacje od samego Google i konieczność sięgania po lżejsze odpowiedniki innych apek. Oczywiście można zainstalować także cięższe wersje, jednak 2 GB RAM szybko taką decyzję weryfikuje. Co jednak zrobić, kiedy chcemy zachować budżet i wybrać smartfona, który nie ma takich ograniczeń?

realme Note 50 to tani smartfon z pełnym Androidem

Tu na scenę wchodzi realme Note 50. Jest to dość specyficzny smartfon, ponieważ sprawdzi się u dość konkretnej grupy: u osób, które przekładają pełnego Androida nad szybkość działania i dysponują bardzo małym budżetem . Oczywiście to nie tak, że smartfon ten jest mułem. Trzeba jednak bardzo pilnować instalowanych aplikacji i tego, jakie działają w tle, aby tym mułem się nie stał.

Wszystko dlatego, że producent wyposażył go w jedynie 3 GB RAM. Natomiast w obecnych czasach za rozsądne minimum przyjmuje się 4 GB. Jeśli chodzi o procesor, to mamy tu do czynienia z układem Unisoc T612. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 64 GB. Jego ekran to 6,74-calowa matryca HD+ o odświeżaniu 90 Hz. Pozytywnym zaskoczeniem jest także bateria 5000 mAh i klasa odporności IP54. Pozytywną kwestią jest tutaj cena, która wynosi 269 złotych. I to właśnie z jej powodu można go nazwać interesującym wyborem.