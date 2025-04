Tego potężnego laptopa z RTX 4070 kupisz dziś aż 1000 zł taniej. Zostały ostatnie sztuki

Porządny laptop do gier musi mieć oczywiście mocną kartę graficzną i procesor. Pozostałe rzeczy natomiast można zmodernizować z czasem. Tylko po co, skoro dzięki tej promocji można od razu postawić na porządną konfigurację, płacąc przy tym aż 1000 złotych mniej ?

HP OMEN 17-db0014ns

Oferuje on 17,3-calowy ekran IPS 1440p z podświetleniem WLED. Jest to wyświetlacz matowy z dodatkową powłoką antyrefleksyjną. Świetnie więc radzi sobie nawet na słońcu. Dodatkowo jego matryca oferuje odświeżanie na poziomie aż 240 Hz i 100% pokrycia sRGB. Mamy więc do czynienia w naprawdę wysoką półką.