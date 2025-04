Tego bezprzewodowego pada kupisz dziś w promocji aż 100 zł taniej

Sęk w tym, że w wielu grach faktycznie dominuje sterowanie myszą i klawiaturą, ale są i takie, które zostały zaprojektowane pod kontroler. Natomiast właściciele komputerów osobistych są w tej komfortowej sytuacji, że mogą sobie swobodnie wybrać to, które rozwiązanie im bardziej odpowiada w danym tytule . Dziś natomiast pada stylizowanego na tego z PS4, można kupić za jedyne 119,99 złotych , czyli taniej, niż normalnie.

GIOTECK VX4+

Kontroler ten jest kompatybilny z PC, oraz PS4. Mamy tu do czynienia z bezprzewodowym padem wyposażonym we wbudowany akumulator. Ciekawym dodatkiem są diody RGB umieszczone dookoła analogów. Sam kontroler ma także wbudowane złącze combo JACK, które pozwala na podłączenie przewodowych słuchawek z mikrofonem. A wszystko to za jedyne 119,99 zł.