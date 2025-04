Te słuchawki Sony normalnie kosztują 400 złotych. Dziś kupisz je za 259,99 zł i nie będziesz żałował

I to nie byle jakiej promocji, bo obniżającej ich cenę o około 140 złotych do poziomu 259,99 zł . Dzięki temu nie dość, że nabędziecie słuchawki ze znacznie wyższej półki cenowej, to jeszcze zostanie wam sporo w kieszeni. Zwłaszcza że w tym przypadku za ceną nie idzie tylko i wyłącznie marka, ale także jakość i szereg nowoczesnych technologii.

SONY WF-C700N

Słuchawki te są wyposażone w szereg inteligentnych technologii. Za pomocą ANC redukują one hałasy z zewnątrz. Z kolei funkcja Ambient Sound dodatkowo podbija dźwięki otoczenia, co może być użyteczne dla rowerzystów. Adaptive Sound Control natomiast dopasuje dźwięk do otoczenia, w którym się znajdujemy. Natomiast Digital Sound Enhancement Engine przywróci zaginione brzmienia, które zostały wycięte podczas kompresji pliku. A wszystko to przy mocnych bateriach i odporności na pot i lekki deszcz w ramach normy IPX4, może być Wasze za jedyne 259,99 zł.