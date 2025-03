Tę potężną stację zasilania dla urządzeń z USB kupisz dziś za 469 złotych

Pogoda robi się coraz bardziej gwałtowna. Błyskawiczne powodzie, nawałnice, czy gradobicia nie są już ewenementem, a czymś, co niestety, ale zdarza się dość często. I chociaż zima to na szczęście dość spokojny okres, to wraz z wiosną i latem pogoda znów zacznie szaleć.

Dalsza część tekstu pod wideo

UGREEN PB770

Najczęstszym skutkiem jej kaprysów są przerwy w dostawach prądu. W końcu główne linie wciąż są napowietrzne. Z tego też powodu warto wyposażyć się w urządzenie, które pozwoli nam naładować naszego smartfona, czy laptopa w sytuacji, kiedy nie będzie zasilania i oczywiście jak to zwykle bywa w takich sytuacjach nasza bateria zaczyna się rozładowywać. W takich domowych zastosowaniach, kiedy do ładowania będzie kilka sprzętów wielu domowników i to niekoniecznie tylko smartfonów zwykły powerbank to za mało. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie UGREEN PB770.

Urządzenie to oferuje pojemność 48 Ah, czyli 48 000 mAh i 300 W mocy na wyjściu. Oczywiście nie pojedynczym: standard PD 3.1, który wspiera USB-C, oferuje maksymalną moc na poziomie 140 W. I właśnie tyle potrafi dać jego główny port USB. A co z pozostałymi 160 W zapasu? Te można wykorzystać w pozostałych wyjściach. Tak się bowiem składa, że UGREEN PB770 ma aż 3 porty USB-C i 2 USB-A.