Intel przygotował tańsze procesory. Można trochę oszczędzić

Trzech oficjalnych dystrybutorów procesorów Niebieskich w Korei Południowej uruchomiło sprzedaż układów Intel Core i5-14600K oraz Core i5-14600KF w edycji nazwanej "Value Pack". W porównaniu do standardowych, oferowanych do tej pory CPU, nowa wersja dostarczana jest w prostszym opakowaniu i dzięki temu oferowana w niższej cenie .

Prostszy design pozwala zachować kilkadziesiąt złotych w kieszeni

Jeśli chodzi o ceny, to Intel Core i5-14600KF Value Pack wyceniono na 284 540 wonów koreańskich (ok. 785 złotych), podczas gdy "zwykły" Intel Core i5-14600KF kosztuje w Korei 295 700 wonów koreańskich (ok. 819 złotych). Tym samym różnica wydaje się być minimalna, ale z drugiej strony nieco ponad 30 złotych można dorzucić do lepszego SSD czy pamięci RAM.