Philips przedstawia tanie monitory do pracy, internetu i gier

Szukasz nowego i dobrego monitora, który nie kosztuje fortuny? Świetnie się składa! Philips pokazał tanie jednostki Full HD z częstotliwością odświeżania do 100 Hz.

Do obsługi komputera wystarczą nawet najtańsze i najstarsze peryferia. Jednak kupno odpowiedniej myszki, klawiatury czy monitora znacząco wpływa na komfort pracy. A tak się składa, że Philips przygotował cztery nowe i tanie jednostki skierowane zarówno do zastosowań biurowych, internetu, jak i niedzielnego grania.

Philips wycenił nowe monitory na około 850 - 999 złotych

Nowe monitory mają oznaczenia Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A oraz 27E1N1300AE. Wyposażono je w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i częstotliwości odświeżania do 100 Hz. Dwa pierwsze modele mają panele w rozmiarze 23,8 cala, pozostałe oferują ekran 27 cali.

Główną różnicą między modelami A i AE jest fakt, że te drugie wyposażone zostały w regulowaną stopę. Pozwala na zmianę ustawienia pozycji panelu w pionie (100 mm) oraz na odchylenie go (od -5 do 20 stopni).

Wśród wartych uwagi dodatków należy z pewnością wymienić funkcję synchronizacji obrazu Adaptive Sync czy wbudowany HUB USB oraz złącze USB typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem do 65 W. Nie zabrakło też opcji zmniejszających zmęczenie oczu jak Low Blue Mode czy Flicker-free.

Monitory Philips 24E1N1300A i 27E1N1300 dostępne są już w Polsce w cenie ok. 845 i 945 złotych, zaś modele 24E1N1300AE i 27E1N1300AE trafią do sprzedaży w lutym w cenie ok. 899 i 999 złotych.

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: Philips, oprac. własne