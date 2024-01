Scythe szykuje wyjątkowe chłodzenie wodne. To będzie hit

Legendarna japońska firma Scythe planuje rozszerzenie swojego portfolio. Tym razem dostaniemy zestaw AiO z ekranem LCD, mocno przypominający autorskie układy LC.

Najnowsze procesory takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują topową wydajność w grach i programach. Niestety ich pobór mocy, a tym samym temperatury są bardzo wysokie. Zwłaszcza w przypadku flagowych modeli. To właśnie dlatego coraz więcej osób sięga po układy chłodzenia cieczą.

Scythe sprytnie omija patent Aseteka

Wygląda na to, że lubiana w Polsce japońska firma Scythe nie chce zostać w tyle za konkurencją. Producent znany z bardzo wydajnych i cichych wentylatorów oraz coolerów CPU szykuje rozbudowany układ All in One.

Scythe GT360 to gotowy zestaw chłodzenia cieczą (tzw. AiO) o niestandardowej budowie. Jak na razie brak dokładnych szczegółów, prócz zdjęć, które wyciekły w chińskiej części internetu.

Zaobserwować możemy na nich 360-milimetrową chłodnicę; trzy 120-milimetrowe wentylatory Nidec z podwójnym łożyskiem kulkowym i połączonymi łopatkami; pompkę umieszczoną na jednym z węży; złączki znane z klasycznych LC oraz opcjonalny ekran LCD na bloku procesora.

Pompka znajdująca się w tej niestandardowej pozycji pozwala na ominięcie patentu firmy Asetek, która zastrzegła konstrukcję z bloko-pompką na CPU. Zaś złączki sugerują opcję łatwej rozbudowy układu o kolejną chłodnicę czy blok dla GPU oraz możliwość uzupełniania cieczy w przyszłości.

Na chwilę obecną brak dokładnej specyfikacji, nie wspominając o możliwejj dacie premiery czy sugerowanej cenie. Scythe GT360 zapowiada się jednak bardzo ciekawie i z pewnością przekona do siebie entuzjastów PC.

Źródło zdjęć: 9550pro@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne