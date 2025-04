Takiego telewizora jeszcze nie było. Pierwsza taka prezentacja

Przełom w grach - 8K w 120 Hz

Telewizor Samsung zaprezentowany na amerykańskich targach w kwietniu 2025 r. to pierwszy odbiornik będący w stanie wyświetlić obraz w rozdzielczości 8K przy odświeżaniu 120 Hz . Pokazano na nim grę Horizon: Forbidden West , znaną z PC oraz konsol PS5, a cała prezentacja była efektem współpracy firm AMD, Samsung i Maingear.

Demonstracja rozgrywki w 8K i 120 FPS odbyła się na zmodyfikowanym telewizorze typu Neo QLED 8K, który używał portu HDMI 2.1b i technologii Display Stream Compression, aby zapewnić wysokie odświeżanie przy tej rozdzielczości. Górny limit HDMI 2.1b to 8K przy 60 FPS, ale technologia DSC kompresuje obraz, aby zapewnić w takich warunkach wyższe odświeżanie.

Co prawda istnieje jeden zapowiedziany układ MediaTek Pentonic 2000, który jest w stanie obsłużyć 8K120, ale nie wiadomo, czy trafi on do jakiegokolwiek komercyjnie dostępnego telewizora 8K.