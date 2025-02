Ta promocja udowadnia, że można kupić świetnego smartfona za grosze

A wszystko to może być Wasze za jedyne 359 złotych. Oczywiście pod warunkiem, że kupicie Honor X6a w promocji zorganizowanej przez RTV Euro AGD. Zanim jednak przejdziemy do dokładniejszego omówienia tego smartfona to należy podkreślić jedno: Honor to nie jest Huawei. Dawniej te marki miały ze sobą wiele wspólnego, jednak ich drogi się rozeszły. W efekcie Honor ma dostęp do usług Google i nie jest objęty sankcjami USA.