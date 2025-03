Ta konsola to najtańszy sposób na granie w najnowsze tytuły

A jest nim Xbox Series S. Jest to obecnie najtańszy sposób na to, aby grać w nowe tytuły AAA . Owszem, nie jest to zbyt wydajna konsola. Sęk w tym, że Microsoft wymusza na twórcach gier, że ich tytuły muszą płynnie działać także i na niej . Owszem, wyglądają przy tym gorzej i generują mniej klatek, ale wciąż są płynne . I to na sprzęcie, który może być Wasz za jedyne 1299 złotych .

Xbox Series S i tanie granie

Co jednak z ceną gier? I tu pojawia się kolejny plus: Xbox Game Pass. Ten w swoim abonamencie ma setki tytułów, w tym najnowsze hity należące do studiów Microsoftu i EA. Jest więc w co grać, a jeśli jakiejś interesującej nas gry nie znajdziemy w tym zestawie, to dopiero wtedy pojawia się konieczność jej zakupu. A wszystko to dzięki konsoli, która może być Wasza za skromne 1299 złotych.