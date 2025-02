Ta konsola kosztuje 220 zł i ma tylko kilka gier, ale i tak warto

Mowa tu oczywiście o Nintendo Game&Watch, na którego znajdziemy najstarsze z tytułów z serii The Legend of Zelda. Gry te opowiadają o przygodach chłopca o imieniu Zelda, a jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to niech na dowód podeśle jakiś Link. Oczywiście to tylko suchar: Zelda to księżniczka, którą mamy uratować, natomiast główny bohater gry to (nie)tytułowy Link. A to wszystko za jedyne 219,99 złotych.