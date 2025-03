Ta konsola jest tak mała, że zmieści się praktycznie wszędzie. Może nawet robić za brelok

ANBERNIC RG Nano

Za małymi wymiarami kryje się dość mocy, aby uruchomić gry z konsol 16-bitowych i GBA, które zależnie od uznawanej definicji było określane jako konsola 16- lub 32-bitowa. Daje to więc dostęp do bardzo bogatej biblioteki gier, które zobaczymy na 1,56-calowym ekranu IPS o rozdzielczości 240 × 240 pikseli. Na pochwałę zasługuje także jakość wykonania. Producent w jej przypadku postawił na obudowę z aluminium. Nie zabrakło także złącza USB-C. Oczywiście tak małe wymiary mogą powodować pewne obawy co do ergonomii rozgrywki. Jednak konsola ta świetnie sprawdzi się w tytułach turowych, jak gry z serii Pokemon, czy FF. A wszystko to za jedyne 131,99 złotych.