Ta konsola jest jak klasyczny Game Boy Advance SP, ale potrafi znacznie więcej, a kosztuje grosze

Sęk w tym, że obecnie zadbany Game Boy Advance SP kosztuje małą fortunę , a pojedyncze, najważniejsze dla tej platformy tytuły są jeszcze droższe . Na szczęście dziś można się cieszyć grami z kultowych gier Nintendo, a także innych platform wliczając to nawet niektóre tytuły z PSP. A wszystko to za niecałe 209 złotych .

Anbernic RG35XX SP

Chodzi tu oczywiście o jedną z wariacji na temat retrokonsol od firmy Anbernic, a dokładniej o model Anbernic RG35XX SP. Oferuje on emulatory aż 30 retrokonsol. Pod jego klapką znajduje się duży, 3,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640 × 480 pikseli. Są to idealne proporcje dla starszych tytułów. Natomiast wbudowana bateria 3300 mAh pozwala na wiele godzin grania. Konsola ta oferuje dwa sloty na karty microSD, oraz USB-C do ładowania. Dodatkowo wspiera łączność Wi-Fi i Bluetooth. Na pokładzie znajduje się także port HDMI, który pozwala podłączyć Anbernic RG35XX SP do telewizora, aby konsola ta działała tak, jak model stacjonarny. A wszystko to za niecałe 209 złotych.