TeamGroup przesuwa granice. Nadciągają rekordowo szybkie pamięci RAM

Potrzebujesz jak najwydajniejszego zestawu komputerowego? Lubisz mieć to co najnowsze? Świetnie się składa, bo TeamGroup ma nowe moduły RAM DDR5.

Wczoraj zaprezentowano zostały oficjalnie nowe procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli Intel Core Ultra 200S. Nasze pełne omówienie wszystkich nowości dostępne jest TUTAJ. Jednak jedną z ważniejszych zmian są płyty główne z gniazdem LGA 1851, które zapewniają obsługę szybszych pamięci RAM.

Standard CUDIMM wkracza na salony

Nikogo więc nie powinno dziwić, że producenci przygotowali odświeżenie swojej oferty. Jednym z nich jest tajwański TeamGroup oraz ich gamingowa marka T-Force. Mowa o nieosiągalnych wcześniej prędkościach.

TeamGroup T-Force XTREEM CKD DDR5 to pamięci RAM DDR5 typu CUDIMM na bazie kości od SK hynix. Zobaczymy tutaj efektywne taktowanie do 9000 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 42-54-54-76 i napięciu 1,45 V. Na start do kupienia będą zestawy o pojemności 48 (2x 24 GB) GB.

Tajwańczycy podkreślają jednak spory potencjał OC, co powinno zadowolić entuzjastów. Nie powinno być problemu z osiągnięciem nawet 9600 MHz przy opóźnieniach CL 44-27-27-48, ale już w trybie Gear 4. Tym samym dla większości osób, a zwłaszcza graczy, lepiej ograniczyć się "tylko" do 9000 MHz i Gear 2.

TeamGroup T-Force XTREEM CKD DDR5 trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Wiemy jednak, że w przyszłości ma się również pojawić biały wariant kolorystyczny oraz modele z rozbudowanym podświetleniem RGB LED.

Źródło zdjęć: TeanGroup

Źródło tekstu: oprac. własne