Szukasz taniego smartfona? Ten ma NFC i szybkie ładowanie, a jest za 305 złotych

Tak jest w przypadku modelu Honor X6a. Zanim jednak przejdziemy do jego możliwości, to warto omówić jeden, niezwykle istotny aspekt. Otóż o ile Honor był niegdyś jedynie marką Huaweia, to ich drogi się rozeszły i stał się on osobną, niezależną firmą. W efekcie sankcje, którymi objęty jest Huawei nie dotyczą Honora. Oznacza to, że wszystkie usługi Google na nim działają i są zainstalowane natywnie .

Honor X6a

Skoro ten aspekt mamy już są sobą, to przejdźmy do samego smartfona. Jego sercem jest układ MediaTek Helios G36, którego wspiera 4 GB RAM. Wartość ta jest wciąż wystarczająca w 2025 roku, więc nie powinniśmy się martwić, że będziemy cierpieć na notoryczne braki pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB, co jest świetnym wynikiem w tak tanim urządzeniu. Do plusów można zaliczyć także 6,56-calowy ekran HD+ o odświeżaniu do 90 Hz. Nie zawodzi także bateria. Ta ma 5200 mAh pojemności, oraz wspiera szybkie ładowanie do 22,5 W. Wisienką na torcie jest natomiast obecność NFC, dzięki któremu możemy płacić smartfonem za zakupy. A to wszystko za jedyne 305 złotych i 15 groszy.