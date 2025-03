Szukasz taniego i dobrego telewizora? Ten ma 40-calową matrycę Full HD i kosztuje 849 zł

Sharp 40FA4E

Mamy tu do czynienia z 40-calowym panelem LCD o rozdzielczości Full HD. Istnieje możliwość powieszenia go na ścianie dzięki spełnieniu standardu VESA. Dzięki aż trzem portom HDMI nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do niego jednocześnie konsolę do gier, dekoder naszego dostawcy telewizji i przystawkę smart TV. Telewizor sam w sobie jest pozbawiony tej ostatniej funkcjonalności, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę cenę 849 złotych.