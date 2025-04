Szukasz sposobu na naprawdę tanie granie? Xbox Series S to najlepszy wybór

No dobrze, najtańszą metodą jest granie w chmurze Microsoftu. Wciąż jednak wybór gier w niej jest ograniczony, chociaż z całą pewnością każdy znajdzie tam wiele tytułów dla siebie. Wymaga to jednak szybkiego i stabilnego łącza, oraz najlepiej przewodowego połączenia z siecią . Nie każdy może sobie pozwolić na takie warunki. Na szczęście jest Xbox Series S , którego możecie kupić za jedyne 1299 złotych .

Xbox Series S

To właśnie jest największą zaletą tej konsoli: jest tania. A mimo to odpali ona każdą nową grę i to w zadowalającej jakości i wydajności. W tej cenie nie ma mowy o laptopie, czy nawet PC-cie, który pociągnie najnowsze gry. A Xbox Series S nawet się przy nich nie spoci. A jeśli nie stać nas na nowe tytuły, to abonament Xbox Game Pass Ultimate za kilkadziesiąt złotych miesięcznie daje nam dostęp do setek tytułów, które możemy zainstalować na naszej konsoli i w nie grać bez przeszkód. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby w międzyczasie na wyprzedażach budować swoją własną bibliotekę gier. Xbox Series S za 1299 zł to najlepszy sposób na tanie granie.