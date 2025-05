Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 100 zł, a dziś może być Twój za 29,99 zł

W tym przypadku mowa tu o słuchawkach nausznych JAZ Samba , które standardowo są wycenione na 99,99 zł, jednak teraz mogą być Twoje za 29,99 zł . I chociaż promocja potrwa jeszcze kilka dni, bo do 8 maja , to warto się pośpieszyć, ponieważ liczba dostępnych sztuk również jest ograniczona .

JAZ Samba

Są to słuchawki nauszne, co oznacza jedno: oferują przetworniki znacznie większe, niż w przypadku dousznych. To zazwyczaj oznacza jedno: zauważalnie wyższą jakość dźwięku, niż w przypadku słuchawek z mniejszymi przetwornikami w podobnej cenie. JAZ Samba łączą się ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth, a ich bateria pozwala na rozsądne 10 godzin pracy. Natomiast dziś mogą być Wasze za jedyne 29,99 zł.