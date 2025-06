Szalona promocja w Media Expert. Sam kupiłem za pół ceny

Obejmuje ona słuchawki douszne BASEUS M2s Ultra , które standardowo są wycenione na 399,99 zł. Dziś natomiast mogą być Twoje za jedyne 199 zł . Czy są warte tych pieniędzy? Biorąc pod uwagę to, co oferują, to nawet ich standardowa cena wydaje się śmiesznie niska. Dlatego sam dodałem je do koszyka i opłaciłem, a dopiero po tym zacząłem pisać ten tekst: żeby mieć pewność, że mi ich nie wykupicie.

BASEUS M2s Ultra

Dlaczego są takie wyjątkowe? To będzie dość długa lista. Zacznijmy tu od najważniejszego: kodeku LHDC. Jest to całkowicie bezstratny kodek Bluetooth, który pozwala na odtwarzanie muzyki w najwyższym standardzie. Same słuchawki otrzymały natomiast certyfikat Hi-Res. Tym samym mamy tu do czynienia z topką słuchawek dousznych w swoim zakresie cenowy. Nie zabrakło tu także ANC. Wrażenie robi także etui z dotykowym wyświetlaczem, za pomocą którego możemy sterować słuchawkami. A wszystko to za jedyne 199 zł.