Switch 2 w tarapatach? Taryfy Trumpa skomplikowały sytuację

Taryfy Trumpa mogą uderzyć w konsumentów

Warto tutaj uściślić, że Nintendo przeniosło produkcję Switch 2 do Wietnamu i Kambodży , a właśnie na te kraje USA nałożyło teraz taryfy o odpowiednio: 46 i 49 procent wysokości.

Administracja Trumpa podaje informację jakoby Wietnam nakładał 90-procentowe taryfy celne na USA i ma dużą nadwyżkę handlową względem USA, przez co Trump wierzy, że Wietnam "oszukuje" Stany Zjednoczone. Prezydent USA niedawno odbył rozmowy telefoniczne z przywódcą Wietnamu, Tao Lamem, które nazwał "produktywnymi". Lam jest w stanie całkowicie znieść taryfy na USA.

Mimo wszystko, nie wiadomo, jak się potoczą dalej rozmowy na linii USA-Wietnam i USA-Kambodża i czy wpłynie to na ceny Nintendo Switch 2 w tym regionie, a także potencjalnie gier i usług firmy. Przedsprzedaż w innych krajach jest nadal otwarta i w teorii w Europie jesteśmy wyjęci z tego tematu.

Jednak świat gier nie istnieje próżni, a tak duży rynek jak USA jest dźwignią światowego handlu. Jeśli Nintendo nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów sprzedażowych, a raczej związanego z tym zysku - mogłoby podwyższyć cenę Switcha 2 na całym świecie. Oprócz tego, nawet jeśli cena Switcha 2 byłaby podwyższona w USA mogłoby to wpłynąć na kolejne konsole, w tym PS6 czy następnego Xboxa i dać wolną rękę ich producentom na to, by zastosować wyższe ceny modelowane na USA na całym świecie.