Świetna promocja w sklepach Euro. Ten smartfon kupisz za 265 zł

W zamian dostajemy za to porządnego smartfona, który działa przyzwoicie o ile sami go nie zawalimy ciężkimi aplikacjami działającymi w tle. Jednym z ciekawszych wyborów tym segmencie bezsprzecznie jest Motorola Moto E14 . Natomiast dziś możecie ją kupić w świetnej promocji za jedyne 265 złotych .

Motorola Moto E14

Smartfon ten dysponuje 2 GB RAM. W przypadku standardowego Androida byłby to problem. Jednak dla Androida 14 Go jest to maksymalna obsługiwana wartość. System ten został zaprojektowany tak, aby świetnie sobie z nią radzić. Na pliki użytkownika dostajemy natomiast 64 GB, co jest wartością jak najbardziej wystarczającą. Spore wrażenie robi natomiast 6,56-calowy ekran HD+, który pracuje z częstotliwością 90 Hz.Tym samym Motorola Moto E14 jest najlepszym wyborem w tej półce cenowej, a dziś możecie ją kupić jeszcze taniej.