Świetna promocja na wyjątkowy telewizor. Ekran QLED za jedyne 699 złotych

Nie każdy potrzebuje dużego telewizora. W mniejszych pomieszczeniach gigantyczne ekrany są wręcz przytłaczające. Za to każdy potrzebuje telewizora wyświetlającego obraz w jak najwyższej jakości . A kiedy wraz z nią idzie także niska cena, to zyskujemy podwójnie,

Telewizor ChiQ L32QM8T

Taki jest właśnie ChiQ L32QM8T. To telewizor, który oferuje 32-calowy panel o rozdzielczości Full HD, Rozmiar ten świetnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach i salonach, gdzie kanapa, jest stosunkowo blisko ekranu. Jednak parametry te same w sobie nie robią szczególnie dużego wrażenia. Tym, co wybija się na plus, jest technologia wykonania ekranu, czyli QLED. Zastosowanie kropek kwantowych sprawia, że kolory wyglądają znacznie lepiej, niż na tradycyjnych panelach LCD. Dodatkowo telewizor ten wspiera także technologie HDR10 i HLG, Nie zabrakło w nim także funkcji smart TV, dzięki którym możemy liczyć na szeroką gamę usług VOD. A wszystko to za jedyne 699 złotych.