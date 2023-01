Ta konsola sprzedawała się najlepiej w 2022 roku i nie jest to PS5

Jaka konsola sprzedawała się najlepiej w 2022 roku? Nie było to ani PlayStation 5, ani Xbox Series X/S.

Od ponad 2 lat trwa konsolowa wojna nowej generacji. Sony i Microsoft rywalizują o to, kto zrobił lepszy sprzęt i kto ma ciekawsze gry. Jednak pod względem sprzedaży żaden z nich nie może ogłosić pełnego sukcesu. Największą popularnością cieszy się inna konsola.

Najpopularniejsza konsola 2022 roku

Danymi na ten temat pochwalił się Mat Piscatella z NPD Group. Wynika z nich, że w 2022 roku w USA najczęściej kupowaną konsolą było Nintendo Switch, czyli urządzenie, które za chwilę będzie miało już swoje 6. urodziny. Na drugim miejscu uplasowało się PlayStation 5, a na trzecim Xbox Series X/S.

Nieco inaczej to wygląda, gdy pod uwagę weźmiemy wydane na konsole pieniądze. W takim wypadku to PlayStation 5 zajmuje pierwsze miejsce, a Nintendo Switch drugie. Trzeci jest Xbox Series X/S. Co prawda dane dotyczą tylko rynku amerykańskiego, ale to właśnie mieszkańcy USA zazwyczaj najczęściej wybierają sprzęt Microsoftu. Jeśli Xbox nie wygrał tam, to tym bardziej nie wygrał w innych regionach.

Dec Units: 1) Switch 2) PS5 3)XBS

Dec Dollars: 1) PS5 2) Switch 3) XBS



2022 Units: 1) Switch 2) PS5 3) XBS

2022 Dollars: 1) PS5 2) Switch 3) XBS — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 17, 2023

Jeśli chodzi o wydatki na gry i konsole, to te minimalnie zmalały w 2022 roku. W sumie Amerykanie wydali 56,5 mld dolarów, czyli o 5 proc. mniej niż w roku 2021, kiedy to kwotą osiągnęła poziom 59,6 mld dolarów. Co ciekawe, wzrosły wydatki na konsole (z 6 do 6,5 mld), ale zmalały wydatki na same gry (z 50,8 do 47,4 mld) oraz akcesoria (z 2,7 do 2,5 mld).

