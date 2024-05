Sprzedaż komputerów maleje, ale jednak rośnie

Firma analityczna Jon Peddie Research opublikowała dane na temat sprzedaży komputerów w pierwszym kwartale 2024 roku. Producenci mają powody do zadowolenia.

W ostatnich latach sprzedaż komputerów to prawdziwy rollercoaster. Najpierw, w trakcie pandemii, zapotrzebowanie na desktopy i laptopy poszybowało w górę, aby po chwili spaść do rekordowo niskich poziomów. Branża przeżywała kryzys, ale wydaje się, że ten powoli odchodzi w zapomnienie. Początek 2024 roku można uznać za całkiem niezły.

Sprzedaż komputerów odbija się od dna

Najnowszy raport na temat sprzedaży komputerów opublikowała firma Jon Peddie Reaserch. Dotyczy on pierwszego kwartału 2024 roku. Dane pokazują, że sprzedaż spada, ale jednocześnie rośnie. Producenci raczej mają powody do zadowolenia, bo negatywny trend zaczyna się odwracać.

Przede wszystkim w pierwszych trzech miesiącach tego roku sprzedaż komputerów spadła o 9,4 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 roku. Nie ma w tym niczego zaskakującego. Końcówka roku to zawsze najlepszy okres pod kątem sprzedaży elektroniki, a z kolei początek roku jest słabszy z powodu wydatków poniesionych z powodu świąt.

Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku sytuacja jest już dużo lepsza. W takim przypadku rynek zanotował aż 33-procentowy wzrost sprzedaży. Jeśli chodzi o liczby, to wygląda to następująco:

Q1 2023 - 47 mln

Q4 2023 - 69 mln

Q1 2024 - 62 mln

Co ciekawe, duża w tym zasługa laptopów. Te stanowiły aż 73 proc. sprzedaży wszystkich komputerów w pierwszym kwartale 2024 roku. Pozostałe 27 proc. to komputery stacjonarne. Tymczasem w poprzednim roku wyglądało to trochę inaczej, bo zarówno w pierwszy, jak i czwartym kwartale udział desktopów wynosi powyżej 30 proc. W kolejnych miesiącach trend ten powinien się utrzymać, bo według wielu ekspertów duży wpływ na sprzedaż komputerów będą miały tzw. AI PC.

