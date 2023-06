Polacy przestali kupować elektronikę. Wyniki zatrważają

Kupujemy coraz mniej elektroniki. Najnowsze dane nie są zbyt optymistyczne dla producentów.

Chociaż pod względem wartości sprzedaż elektroniki wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem, to wcale nie ma powodów do zadowolenia. To wina dużych, bo nawet kilkudziesięcioprocentowych wzrostów cen. Tak naprawdę dane sprzedaży są bardzo słabe — informuje Rzeczpospolita.

Polacy kupują mniej elektroniki

W rzeczywistości, pod względem ilościowym, sprzedaż elektroniki znacząco spadła w porównaniu z poprzednim rokiem. Elektronika konsumencka, do której zaliczamy między innymi telewizory, zanotowała w kwietniu 2023 roku spadek o ponad 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W tym samym czasie rynek AGD zanotował 7,6 proc., a komputerowych 2,1 proc.

Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja w segmencie smartfonów. Chociaż ilościowo sprzedaż spadła o 12,4 proc., to jednocześnie wzrosła o 10 proc. pod względem wartości. To idealnie pokazuje, jak wzrosły ceny elektroniki, w tym właśnie telefonów.

Dużo gorsze wyniki sprzedaży elektroniki to z jednej strony efekt rosnących cen, a z drugiej efekt pandemii, w trakcie której kupowaliśmy mnóstwo sprzętów. Ten wciąż pozostaje nowy i na razie nie czujemy potrzeby wymiany.

