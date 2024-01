Intel prezentuje 18 nowych procesorów. Ma być tanio

Intel zaprezentował oficjalnie podczas CES 2024 aż 18 nowych procesorów w ramach rodziny Raptor Lake Refresh. Znamy ich pełną specyfikację oraz sugerowane ceny.

Intel Core 14. generacji, czyli rodzina procesorów Raptor Lake Refresh, debiutowała na rynku w październiku ubiegłego roku. Mowa o CPU dla gniazda LGA 1700. Tradycyjnie już do sprzedaży trafiły najwydajniejsze, ale i najdroższe modele takie jak Intel Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F).

Nowe procesory oferują nieco wyższe taktowania

Dzisiaj Niebiescy zaprezentowali resztę swojej oferty. Na targach CES 2024 w USA odkryto wszystkie karty na temat zablokowanych (tzn. brak OC), tańszych modeli. Amerykanie przygotowali aż 18 nowych procesorów.

Najnowsze pozycje w ofercie Intela to jednostki o TDP 35 i 65 W, ze wszystkich segmentów - Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 oraz Intel Processor (dawne Pentiumy). Podobnie jak wcześniej specyfikacja jest zbliżona do Intel Core 13. generacji. Główne różnice to nieco wyższe taktowania oraz lepsza obsługa pamięci RAM DDR5.

Jedynym wyjątkiem są modele Intel Core i7-14700(T/F), które doczekały się czterech rdzeni typu E raz czterech wątków więcej, niż starszy odpowiednik. Warty uwagi jest też nowy Intel Processor 300, czyli jednostka 2-rdzeniowa i 4-wąkowa z zegarem 3,9 GHz. Sprawdzi się ona w komputerach biurowych czy do internetu.

Nie należy zakładać dużego skoku wydajności, co widać nawet po wykresach Intela. W przypadku gier mowa o około od 3 do 6% więcej FPS. Tym samym wiele osób może zdecydować się na wybór Intel Core 12. i 13. generacji, które są często na promocjach. Oczywiście z wnioskami warto wstrzymać się do pierwszych testów.

Ceny Intel Raptor Lake Refresh pozostały bez zmian względem poprzednich generacji. Najdroższy procesor wyceniono na 549 dolarów (ok. 2185 złotych), a najtańszy na 82 dolary (ok. 329 złotych). Do tych kwot należy oczywiście doliczyć podatek VAT. Nowe CPU mają trafić do sklepów w najbliższych dniach.

Źródło zdjęć: Intel, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne