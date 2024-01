AMD pokazało Radeona RX 7600 XT. Znamy specyfikację i cenę

AMD oficjalnie zapowiedziało swoją nową kartę graficzną Radeon RX 7600 XT. Amerykanie podali dokładną specyfikację, sugerowaną cenę i datę premiery.

Od kilku miesięcy pojawiały się plotki o nowej, taniej karcie graficznej szykowanej przez AMD. Mowa dokładniej o modelu Radeon RX 7600 XT. Zgodnie z podejrzeniami zaprezentowany został on dzisiaj na targach CES 2024 w Las Vegas. Niestety wiele domysłów okazało się nieprawdziwe, a sam układ nie zachwyca.

AMD Radeon RX 7600 XT będzie kosztował ok. 1619 zł

AMD Radeon RX 7600 XT korzysta z rdzenia NAVI 33 i oferuje 32 jednostki CU, co oznacza 2048 procesorów strumieniujących. Zwiększeniu uległa pamięć VRAM i dostajemy 16 GB GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Taktowanie boost może sięgnąć do 2760 MHz, a całość przy TDP na poziomie 190 W.

Nawet laik zauważy już na pierwszy rzut oka, że AMD Radeon RX 7600 oraz RX 7600 XT są do siebie bliźniaczo podobne. Wiele osób liczyło na użycie bardziej rozbudowanego rdzenia, a zamiast tego dostaliśmy większą pamięć VRAM i nieco wyższe zegary GPU. Nawet pamięć L2 (Infinity Cache) została bez zmian.

Skok wydajności na slajdach AMD sięga ledwie kilku FPS. Należy więc zakładać, że w rzeczywistości, niezależnych testach i tytułach nie dobranych pod tezę będzie tylko gorzej. Dlatego Czerwoni ratują się wspominając o swojej technologii upscalingu czy porównując do karty NVIDII z 2019 roku.

AMD Radeon RX 7600 XT zadebiutuje w sklepach 24 stycznia. Sugerowana cena to 329 dolarów, czyli aż 60 dolarów więcej niż Radeon RX 7600. W Polsce, po doliczeniu podatków, powinno oznaczać to około 1619 złotych co całkowicie przekreśla sens zakupu. Karta graficzna do Full HD nie potrzebuje 16 GB VRAM.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne