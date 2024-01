Samsung pokazał prawdziwego dziwoląga. To szaleństwo

Znana i lubiana seria nośników półprzewodnikowych doczeka się nowego modelu. Samsung szykuje się do premiery 990 EVO. Będzie dziwnie.

Samsung to południowokoreański gigant, który zajmuje się produkcją zasadniczo wszystkiego. W ofercie Koreańczyków znajdziemy nie tylko RTV i AGD, podzespoły komputerowe, ale również części do czołgów. Co ważne, we wszystkich sprzętach mowa o autorskich rozwiązaniach.

Ostatni SSD z serii Samsung EVO wyszedł w 2019 roku

W przypadku rynku PC dużą popularnością cieszą się SSD od Samsunga, a zwłaszcza seria EVO i PRO. A tak się składa, że jeden z zagranicznych oddziałów omyłkowo opublikował stronę produktową nowego modelu.

Samsung 990 EVO to wyjątkowy nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280. Dokładna specyfikacja jak zastosowany kontroler czy użyte kości pamięci pozostają tajemnicą. Wiemy jednak, że mowa o hybrydowym interfejsie. Jeden SSD będzie zarówno obsługiwał PCI Express 5.0 x2, jak i klasyczne PCI Express 4.0 x4.

Pod względem deklarowanych osiągów mowa o prędkościach do 5000 MB/s dla odczytu i do 4200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 680 000 IOPS dla odczytu i do 800 000 IOPS dla zapisu losowego. Daleko więc temu do topowej wydajności, nawet biorąc pod uwagę nośniki PCIe 4.0.

Czy takie rozwiązanie ma sens? Nie bardzo. Złącza M.2 oraz interfejs PCIe są zgodne wstecz. To znaczy, że SSD PCIe 4.0 x4 można bez problemu zamontować w M.2 PCIe 5.0 x4 bez utraty wydajności i vice versa, ale będzie wolniej, chociaż nadal szybciej niż propozycja Samsunga.

Nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na więcej informacji. Może Samsung ma jakiś plan. Wtedy też poznamy szczegóły na temat ceny, dostępnych pojemności i gwarancji. Musi być jednak tanio, gdy konkurencja oferuje SSD PCIe 4.0 x4 o wydajności do 7000 MB/s i PCIe 5.0 x4 do 12 500 MB/s.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne