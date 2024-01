Procesory AMD Ryzen 8000 zaprezentowane. Szykuje się hit

AMD oficjalnie pokazało nowe układy APU. Mowa o procesorach, które pozwolą na granie w Full HD przy 60 FPS bez kupowania dedykowanej karty graficznej.

Chwilę temu informowaliśmy Was o nowej, średnio udanej karcie graficznej AMD Radeon RX 7600 XT. To jednak nie koniec nowości, jakie przygotowali dla nas Czerwoni. Podczas targów CES 2024 zaprezentowano również oficjalnie nowe procesory do komputerów stacjonarnych.

Seria AMD Ryzen 8000G trafi do sklepów 31 stycznia

AMD Ryzen 8000G to długo wyczekiwane układy APU - połączone wydajnego CPU oraz iGPU - stworzone z myślą o płytach głównych z gniazdem AMD AM5. Mimo nazwy sugerującej nową generację, mamy tutaj do czynienia z połączeniem znanych już architektur jak AMD Zen4 oraz RDNA3.

W skład rodziny AMD Ryzen 8000G wejdą cztery różne modele, ich specyfikacja wygląda następująco:

AMD Ryzen 7 8700G - 8 rdzeni, 16 wątków; do 5,1 GHz; Radeon 780M, 65 W;

- 8 rdzeni, 16 wątków; do 5,1 GHz; Radeon 780M, 65 W; AMD Ryzen 5 8600G - 6 rdzeni, 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 760M, 65 W;

- 6 rdzeni, 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 760M, 65 W; AMD Ryzen 5 8500G - 6 rdzeni, 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 740M, 65 W;

- 6 rdzeni, 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 740M, 65 W; AMD Ryzen 3 8300G - 4 rdzenie, 8 wątków; do 4,9 GHz; Radeon 740M, 65 W;

Główne różnice (prócz liczby rdzeni, wątków i taktowania) to zastosowane układy graficzne. AMD Radeon 780M wyposażono w 12 jednostek wykonawczych (CU), Radeon 760M w 8 CU, zaś Radeon 740M w 4 CU. Będzie miało to spory wpływ na wydajność w grach i programach. TDP pozostaje na poziomie 65 W.

Oprócz tego dwa najwyższe modele APU - AMD Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G - dysponują dodatkowymi układami NPU, które stworzone zostały z myślą o zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Według oficjalnych slajdów model AMD Ryzen 7 8700G oferuje wydajność od 11% gorszą do 31% lepszą w porównaniu do zestawu Intel Core i5-13400F + NVIDIA GeForce RTX 1650. Rozwiązanie Czerwonych jest jednak tańsze, ma niższy pobór mocy i zajmuje mniej miejsca.

Seria AMD Ryzen 8000G trafi do sprzedaży 31 stycznia. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

AMD Ryzen 7 8700G - 329 USD, czyli około 1309 złotych;

329 USD, czyli około 1309 złotych; AMD Ryzen 5 8600G - 229 USD, czyli około 915 złotych;

229 USD, czyli około 915 złotych; AMD Ryzen 5 8500G - 179 USD, czyli około 715 złotych;

Oczywiście do tych kwot należy doliczyć polski podatek VAT. Model AMD Ryzen 3 8300G nie trafi do sklepów. Będzie dostępny tylko na rynku OEM i w gotowych PC. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to jednostka wyposażona w jeden duży i trzy małe rdzenie to raczej nikt nie będzie z tego powodu rozpaczał.

