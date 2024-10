Specyfikacja AMD Ryzen 7 9800X3D. To będzie najlepszy procesor do gier

Pojawiła się szczegółowa specyfikacja procesora AMD Ryzen 7 9800X3D, który powinien być dużym hitem sprzedażowym. Czerwoni szykują spore zmiany.

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze w tym tygodniu. Jest spora szansa, że w momencie premiery będzie to najlepszy układ do gier. Nic dziwnego, że budzi on duże zainteresowanie. Tymczasem wyciekła jego szczegółowa specyfikacja.

Specyfikacja AMD Ryzen 7 9800X3D

Specyfikacja procesora została ujawniona przez firmę MaxSun. Szczegóły układy pojawiły się w dokumentacji dotyczącej płyt głównych i obsługiwanych przez nich układów. Dowiadujemy się z niej, że bazowe taktowanie wyniesie 4,7 GHz. To aż o 900 MHz więcej niż Ryzen 7 9700X oraz 500 MHz więcej niż Ryzen 7 7800X3D. Jednak większe znaczenie odgrywa maksymalna częstotliwość, a ta wyniesie prawdopodobnie 5,2 GHz. To z kolei o 200 MHz więcej od poprzednika z serii 7000X3D.

Z dokumentu dowiadujemy się też, że TDP procesora wynosi 120 W. Tyle samo, ile w przypadku modelu bez pamięci 3D V-Cache. Należy jednak zaznaczyć, że w rzeczywistości Ryzen 7 9800X pobiera znacznie mniej energii. Zazwyczaj wartości nie przekraczają poziomu 100 W, i to nawet pod dużym obciążeniem. Dokument potwierdza też obecność 96 MB pamięci cache, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem.

Sam Intel przyznał, że nowe procesory z serii Core Ultra 200 będą wolniejsze w grach niż seria 7000X3D. Oznacza to, że CPU z rodziny 9000X3D mogą być wydajniejsze od niebieskiego konkurenta nawet o kilkanaście procent. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że będą to najlepsze procesory dla graczy.

