Core Ultra 9 285 szybszy niż Core i9-14900K, i to pomimo braku HT

Procesor Intel Core Ultra 9 285 w najnowszych testach wypada dużo lepiej niż jego poprzednik, czyli Core i9-14900, i to nawet pomimo braku Hyper-Threadingu.

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów Arrow Lake. Seria Core Ultra 200 ma być odważnym krokiem w wykonaniu Intela. Widać to między innymi za sprawą rezygnacji Niebieskich z Hyper-Threadingu. Z tego powodu wiele osób obawiało się o wydajność nowych układów. Tymczasem najnowsze testy w Geekbench pokazują, że Core Ultra 9 285 przynosi spory wzrost mocy obliczeniowej.

Wydajność Intel Core Ultra 9 285

W bazie programu Geekbench pojawiły się testy procesora Core Ultra 9 285, czyli najmocniejszego modelu z serii Arrow Lake, jaki początkowo będzie w ofercie Intela. Jest on wyposażony w 24 rdzenie (8 wydajnych i 16 energooszczędnych), i z powodu braku Hyper-Threadingu obsługuje tyle samo wątków. Maksymalne taktowanie to 5,6 GHz. Do tego dochodzi aż 76 MB pamięci cache (40 MB L2 i 36 MB L3).

Testy wykonano na płycie głównej Gigabyte Z890 UD, w zestawie z 32 GB pamięci DDR5 5600 MHz. Core Ultra 9 285 uzyskał 3,247 pkt. w teście jednordzeniowym. Plasuje go to o mniej więcej 15 proc. wyżej niż Core i9-14900 i 5 proc. wyżej niż i9-14900K. Natomiast w teście wielordzeniowym zdobywa 20,204 pkt, czyli o mniej więcej 13 proc. więcej niż jego poprzednik.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że PL1 nowego układu to zaledwie 65 W. Natomiast PL2 wynosi 182 W. To wartości dużo mniejsze niż w poprzedniej generacji procesorów Intela. Pokazuje to, że Niebiescy mocno postawili na energooszczędność, a jednocześnie nowe CPU mogą być zauważalnie wydajniejsze od swoich poprzedników. Tak niskie wartości mogą oznaczać też wysoki potencjał OC, czyli możliwość zdobycia dodatkowej wydajności. Jak będzie w rzeczywistości? Pokażą pierwsze testy.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware