NVIDIA ma nowość dla graczy. Pojawi się z kartami RTX 50

NVIDIA szykuje pewnością nowość dla wszystkich użytkowników. Ta pojawi się wraz z kartami graficznymi GeForce RTX 50.

Być może ominęła was ta informacja, ale od kilku miesięcy dostępna jest nowa aplikacja NVIDIA App, która zastępuje GeForce Experience. Oferuje ona większe możliwości i jest przy tym bardziej intuicyjna i przejrzysta. Rzecz w tym, że do tej pory była ona dostępna w wersji beta, ale niedługo się to zmieni.

NVIDIA App zastąpi GeForce Experience

Według nieoficjalnych plotek NVIDIA App oficjalnie zadebiutuje wraz z kartami graficznymi GeForce RTX 50, czyli prawdopodobnie w styczniu. Będzie to już stabilna, w pełni gotowa wersja aplikacji. Co więcej, ma ona połączyć w sobie dwa do tej pory osobne rozwiązania, czyli GeForce Experience oraz Panel Sterowania NVIDIA. Wszystkie ustawienia mają być dostępne tylko w nowej aplikacji.

It will be released officially together with RTX 50. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 18, 2024

Informacje o premierze NVIDIA App przekazał dobrze znany i uchodzący za niezwykle wiarygodnego @kopie7kimi. Jeśli to prawda, to do zmiany dojdzie zapewne w styczniu, bo wtedy Zieloni mają pokazać pierwsze karty nowej generacji. Według plotek do sklepów trafią najpierw GeForce RTX 5090 i RTX 5080, a w kolejnych miesiącach odpowiednio RTX 5070 i RTX 5060.

Zobacz: Jeden z producentów uspokaja. Chodzi o GeForce RTX 5090

Zobacz: AMD i Intel chcą być jak NVIDIA. Czekają nas spore zmiany?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech