SPC Gear GK650K Omnis - nowa klawiatura mechaniczna polskiego producenta

SPC Gear GK650K Omnis to nowa, pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna polskiej firmy, która wyposażona jest w przełączniki marki Kailh.

Polska marka SPC Gear, należąca do SilentiumPC, zaprezentowała nową, pełnowymiarową (z sekcją numeryczną) klawiaturę mechaniczną GK650K Omnis. Jest ona wyposażona w przełączniki Kailh Blue, Brown oraz Red do wyboru. Oprócz tego oferuje podświetlenie RGB, odpinany kabel USB-C o długości 1,8 metra, wygodną rolkę do regulacji głośności, a także obsługę makr.

Poza tym klawiatura ma specjalne kanaliki do ułożenia przewodu na spodzie, dwustopniowe nóżki do regulacji kąta nachylenia, a także szeroką podpórkę pod nadgarstki, która do klawiatury przypinana jest za pomocą magnesu. Oczywiście nie zabrakło też N-Key Rollover czy też anti-ghostingu, które są dzisiaj niemal standardem w każdej klawiaturze dla graczy. Model ten ma wymiary 453 × 210 × 45 mm i masę 1154 gramów.

SPC Gear GK650K Omnis już dzisiaj debiutuje w polskich sklepach w sugerowanej cenie na poziomie 349 zł. Jak za pełnowymiarową klawiaturę mechaniczną, nie jest to szczególnie wygórowana kwota.

Źródło tekstu: SPC Gear