Sony Xperia VII paraduje na renderach. Wygląda znajomo

Znajomy design z nutką nowości

Rendery potwierdzają, że Sony Xperia 1 VII będzie ewolucją designu znanego z poprzednika, modelu Xperia 1 VI . Urządzenie ma mieć wymiary około 161,9 x 74,5 x 8,5 mm , co oznacza, że będzie minimalnie szersze i nieco grubsze od poprzednika (szczególnie w miejscu wyspy aparatów, gdzie grubość wzrośnie do 11 mm).

Bez zmian pozostanie natomiast przybliżony rozmiar wyświetlacza – nadal będzie to około 6,5-calowy panel OLED , otoczony jednak stosunkowo grubymi (jak na dzisiejsze standardy) ramkami u góry i u dołu. W górnej ramce znajdzie się miejsce na przedni aparat. Sony konsekwentnie unika wcięć czy otworów w ekranie .

Miłośników dobrego brzmienia ucieszą głośniki stereo skierowane do przodu oraz – co jest rzadkością we współczesnych flagowcach – obecność gniazda słuchawkowego 3.5 mm, umieszczonego na górnej krawędzi, obok mikrofonu. Na dole port USB-C, kolejny mikrofon oraz hybrydową tackę SIM, która obsłuży również karty microSD.