Sony odpala ULT POWER SOUND. To nowe głośniki z potężnym basem

Wieże mocy: ULT TOWER 9 i 9 AC dla niezapomnianych imprez

Przenośny bas wszędzie tam, gdzie Ty: ULT FIELD 5 i 3

Seria ULT POWER SOUND to także dwa nowe głośniki przenośne. Większy ULT FIELD 5 oferuje mocny bas (z dwoma trybami ULT1/ULT2), do 25 godzin pracy, odporność IP67 na wodę, pył i słoną wodę oraz oświetlenie. Mniejszy ULT FIELD 3 to potęga basu mieszcząca się niemal w dłoni, z jednym trybem ULT, odpornością IP67 i do 24 godzin pracy. Oba modele FIELD wyposażono w pasek na ramię, Party Connect, Bluetooth multipoint i Fast Pair.